Взрыв кислородного баллона унес жизнь человека под Махачкалой

Взрыв баллона с кислородом произошел сегодня в пригороде столицы Дагестана. В результате происшествия погиб мужчина.

В пятницу, 9 августа, под Махачкалой взорвался баллон с кислородом. Об этом сказано в сообщении, распространенном управлением МЧС России по Дагестану.

Баллон лежал в машине, которая находилась неподалеку от АЗС.

"Поступило сообщение о том, что вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал в Махачкале взорвался кислородный баллон в грузовой "Газели"

– пресс-служба управления

В результате взрыва погиб мужчина. Еще двое граждан получили различные травмы, их отвезли в больницу.

"В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, из них один погиб на месте, двое доставляются в РКБ им. Вишневского"

– ГУ МЧС РФ по Дагестану

В ведомстве отметили, что в транспортном средстве находятся еще 10 таких баллонов. Установлено, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.