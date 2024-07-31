В Дагестане 1 сентября откроется около 20 новых школ

Почти два десятка новых школ начнут работать в Республике Дагестан в приближающемся учебном году. Школы откроют двери в воскресенье 1 сентября.

В этом году в День знаний в Дагестане откроется около двух десятков новых школ.

"Около 20 новых школ планируют открыть в Дагестане 1 сентября. Об этом сказал глава региона (Сергей) Меликов на совещании по строительству объектов образования. Каждый из них обсудили по отдельности"

– пресс-служба главы РД

Шесть новых школ в различных районах республики уже получили лицензии на работу. В процессе получения лицензий находятся образовательные учреждения в Хасавюртовском, Цумадинском, Докузпаринском районах и в Махачкале. Некоторые школы еще достраиваются, остались отделочные внутренние работы.

Глава республики на личный контроль взял вопрос подготовки новых школ к скорому запуску.

Отметим, что вопрос перегруженности школ в Дагестане остается острым.