Вестник Кавказа

Прокуратура Дагестана проверит частную клинику после смерти школьника

Прокуратура Дагестана проверит частную клинику после смерти школьника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подростка из Махачкалы поместили в частную больницу для проведения операции, после которой тот умер, предварительно впав в кому. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

Лечение в одном из негосударственных медучреждений дагестанской столицы кончилось для подростка внезапной смертью, рассказали в местной прокуратуре, начавшей проверку инцидента.

В клинику 14-летнего мальчика поместили для проведения операции. После нее он почувствовал сильное недомогание. У него заболела голова, началась рвота и судороги, закружилась голова. Все это длилось несколько часов, после чего подросток впал в кому и умер.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и иного законодательства"

- прокуратура Дагестана

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