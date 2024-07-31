Прокуратура Дагестана проверит частную клинику после смерти школьника

Подростка из Махачкалы поместили в частную больницу для проведения операции, после которой тот умер, предварительно впав в кому. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

Лечение в одном из негосударственных медучреждений дагестанской столицы кончилось для подростка внезапной смертью, рассказали в местной прокуратуре, начавшей проверку инцидента.

В клинику 14-летнего мальчика поместили для проведения операции. После нее он почувствовал сильное недомогание. У него заболела голова, началась рвота и судороги, закружилась голова. Все это длилось несколько часов, после чего подросток впал в кому и умер.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и иного законодательства"

- прокуратура Дагестана