Вестник Кавказа

Авария произошла под Анкарой: 9 человек погибли, 26 пострадали

Авария произошла под Анкарой: 9 человек погибли, 26 пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус, выполнявший рейс из Анкары в Эскишехир врезался в опору эстакады. Погибли 9 и пострадали 26 человек.

Автоавария произошла на трассе Анкара – Эскишехир, в результате которой погибли девять и пострадали 26 человек. Известно, что водитель автобуса допустил съезд за дорожное ограждение. Затем автобус врезался в опору эстакады.

«По предварительным данным, жертвами аварии стали 9 человек, 26 пострадали»

– губернатор столицы Васип Шахин

На месте работает полиция, ведется расследование всех обстоятельств аварии.

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