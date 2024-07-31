Авария произошла под Анкарой: 9 человек погибли, 26 пострадали

Автобус, выполнявший рейс из Анкары в Эскишехир врезался в опору эстакады. Погибли 9 и пострадали 26 человек.
Автоавария произошла на трассе Анкара – Эскишехир, в результате которой погибли девять и пострадали 26 человек. Известно, что водитель автобуса допустил съезд за дорожное ограждение. Затем автобус врезался в опору эстакады.
«По предварительным данным, жертвами аварии стали 9 человек, 26 пострадали»
– губернатор столицы Васип Шахин
На месте работает полиция, ведется расследование всех обстоятельств аварии.