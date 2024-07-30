Вестник Кавказа

Авария погубила девушку-пассажира в Кизилюртовском районе

Авария погубила девушку-пассажира в Кизилюртовском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По вине жителя Грозного в ДТП в Кизилюртовском районе Дагестане погибла девушка. Авария произошла на 749 км трассы «Кавказ».

По данным дагестанских правоохранителей на федеральной автомагистрали «Кавказ» произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла девушка.

«Водитель Toyota Ipsum, 66-летний житель Грозного, двигаясь по крайней правой полосе, не справился с управлением при совершении маневра обгона. В результате он врезался в металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent»

– пресс-служба МВД Дагестана

Уточняется, что от удара Toyota перевернулась, находившаяся в машине девушка скончалась до приезда врачей. В настоящее время по факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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