Авария погубила девушку-пассажира в Кизилюртовском районе

По вине жителя Грозного в ДТП в Кизилюртовском районе Дагестане погибла девушка. Авария произошла на 749 км трассы «Кавказ».
По данным дагестанских правоохранителей на федеральной автомагистрали «Кавказ» произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла девушка.
«Водитель Toyota Ipsum, 66-летний житель Грозного, двигаясь по крайней правой полосе, не справился с управлением при совершении маневра обгона. В результате он врезался в металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent»
– пресс-служба МВД Дагестана
Уточняется, что от удара Toyota перевернулась, находившаяся в машине девушка скончалась до приезда врачей. В настоящее время по факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.