«Россия» будет чаще летать в Стамбул из Сочи

Из-за высокого спроса российский авиаперевозчик «Россия» увеличил число рейсов между Сочи и Стамбулом. Самолеты будут отправляться в Турции два раза в неделю.

Самолетов между Сочи и Стамбулом, крупными городами России и Турции, станет больше. Авиаперевозчик «Россия» увеличил число рейсов до 4 в день, рассказали в компании.

Причиной выступил повышенные спрос, со слов «России».

Самолеты будут отправляться в Стамбул и обратно каждую среду и воскресенье. Вылет из российского курорта намечен на 2 часа ночи, а из древнего турецкого города на 05:25 утра. Воздушное судно авиаперевозчика «Россия» сможет принять около 85 пассажиров.

Ранее число рейсов в Стамбул увеличила авиакомпания «Победа». Ее самолеты будут отправляться из Москвы в турецкий город до трех раз в день с осени.

Напомним, что Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию. Только за первые полгода ее посетили 2,9 млн россиян, что составляет 12% от общего числа путешественников в стране.