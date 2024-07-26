Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию

Россияне оказались лидерами по числу туристов, приехавших на отдых в Турцию в первой половине 2024 года. За эти шесть месяцев, с января по июлю, в Турции отдохнули 2,9 млн представителей России.

Больше всего туристов в первой половине текущего года прибыли в Турцию на отдых из России, соответствующую статистику опубликовало Минтуризма Турции.

Из нее следует, что за это время в Турции отдохнули почти 2 млн 867 тыс россиян, или 12% от общего числа туристов. Турпоток из России за этот срок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Доля российского рынка в первом полугодии составила 12%.

Второе место, с небольшим отрывом, заняли представители Германии – 2,46 млн туристов. В топ-3 также вошла Великобритания с 1,77 млн гостями (8% рынка). А на четвертой позиции оказался Иран с 1,44 млн отдыхающих.

Что касается июня, то в этом месяце в Турцию приехали 871 тыс туристов из России – за год показатель вырос почти на 15%.