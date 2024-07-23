Турция пугает туристов своими ценами

Туристы со всего мира начали выбирать альтернативу Турции: причина тому – цены в отелях и ресторанах страны, которые за нынешний год выросли почти вдвое, это намного выше даже галопирующей в стране инфляции, пишут СМИ.

Туристы со всего мира "разлюбили" Турцию – в пик высокого сезона их отпугивают от турецких пляжей и ресторанов с уникальной местной кухней астрономические цены, которые буквально за год выросли почти вдвое, пишет британское издание Express.

"Турция переживает массовый спад туризма, в результате чего некоторые рестораны в пик сезона полупустые, а туристы, как сообщается, теперь выбирают Грецию"

- Express

Уже в июне цены в ресторанах и отелях по сравнению с тем же месяцем минувшего 2023 года выросли в среднем на 91%, обогнав даже небывалую инфляцию в 71,6%, передает РИА Новости.

Причина до банального проста: к таким ценам в стране не готово большинство из тех, кто раньше предпочитал отдых в этой стране, тогда как цены в соседней Греции намного демократичнее, отметил глава Ассоциации турецких туристических агентств Киванч Мерич.