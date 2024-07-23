Где дешевле всего отдохнуть за границей в 2024 году?

В РСТ назвали топ-3 самых бюджетных направлений для отдыха за границей. Дешевле всего, по словам вице-президента РСТ, в 2024 году обойдется отдохнуть в Абхазии.

Абхазия летом 2024 стала самым недорогим зарубежным направлением для отдыха, доступного россиянам, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он констатировал, что отдых за границей дорожает с каждым годом. Причина роста цен – колебания курса валюты и инфляция. Растут цены на авиатопливо, соответственно, дорожают билеты на самолет.

"Но если смотреть средний чек, то самым доступным зарубежным направлением для российских туристов этим летом стала Абхазия"

– Горин

По словам вице-президента РСТ, отдых в Абхазии на двоих обойдется в среднем в 83 тыс рублей. Если выбрать более дешевый транспорт, например, автомобиль, то отдохнуть можно и за меньшую сумму.

На втором месте среди бюджетных заграничных направлений – Турция. В первую тройку также вошли ОАЭ. В обоих случаях туристам стоит ориентироваться на сумму порядка 200 тыс рублей на двоих, однако окончательная стоимость может разниться в зависимости от того, сколько звезд у выбранной гостиницы.

Напомним, ранее стало известно о российском проекте Большой Кавказской тропы, который призван возрождать горный туризм в России. Тропа будет начинаться у Каспийского моря и идти до Черного, причем через все субъекты регионы, примыкающие к Главному Кавказскому хребту. Стать участницей проекта, по мысли его устроителей, могла бы и Абхазия.