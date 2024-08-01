Вестник Кавказа

В Сочи спасены двое заблудившихся в лесу туристов

Водопады на реке Менделихе в Красной поляне
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Молодая пара во время отдыха в Сочи заблудилась, выйдя на пешую прогулку у реки Мзымта. Из леса туристов вывели спасатели.

Спасательный отряд в Сочи помог заблудившимся в лесу туристам.

Запрос о помощи поступил накануне вечером. Молодой человек сообщил, что вместе с подругой гулял неподалеку от Форелевого хозяйства, после этого парень с девушкой перешли реку Мзымту и направились в лес. С заходом солнца пара потеряла ориентацию в пространстве и попросила о помощи.

Спасатели, получив геолокацию от заблудившейся пары, оперативно разыскали туристов - 26-летнего местного жителя и 24-летнюю гостью из Московской области. Молодых людей вывели на безопасное место, туристы не пострадали.

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