«Тихий охотник» пропал в горах Сочи

Поиски пропавшего грибника продолжаются в горах Сочи. Известно, что он вышел из дома 5 августа и ушел в лес за грибами. С тихой охоты мужчина до сих пор не вернулся.

Четвертый день продолжается поисковая операция в горах Сочи – здесь ищут пожилого грибника. Он отправился на «тихую охоту» 5 августа, но домой не вернулся. По данным экстренного ведомства, уже обследованы склоны хребта Алек и спуск в сторону Ореховских водопадов. Стоит отметить, что специалисты проводят поисковые работы в сложной местности, где перепады высот достигают нескольких сотен метров.

«Сегодня работы продолжаются. В горно-лесную местность выехали поисковые группы спасателей МЧС России и городской службы спасения»

– пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Поисковая операция продолжается, и сотрудники МЧС не теряют надежды найти пропавшего грибника. Волонтеры помогают обследовать территорию, расширяя зоны поиска.