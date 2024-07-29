Вестник Кавказа

Мужчина пропал после столкновения тюбинга с сапбордами на Каспии

спасатели в Каспийском море
© Фото: Telegram-канал МЧС России
В Дагестане ведутся поиски мужчины, пропавшего после столкновения тюбинга и сапбордов. В результате инцидента пострадала группа граждан.

В Каспийском море после столкновения тюбинга и трех сапбордов пропал мужчина. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел накануне в Избербаше.

"На трех сапбордах катались шесть человек. Они столкнулись с движущимся на тросе надувным тюбингом. Сотрудники МЧС России и местные спасатели вытащили из воды четырех сапбордистов. Еще один выбрался на берег сам"

– пресс-служба ведомства

Всех пострадавших отвезли в больницу. В настоящее время ведутся поиски 47-летнего мужчины.

Как отмечается, отдыхающие на тюбинге избежали травм.

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