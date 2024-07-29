Мужчина пропал после столкновения тюбинга с сапбордами на Каспии

В Дагестане ведутся поиски мужчины, пропавшего после столкновения тюбинга и сапбордов. В результате инцидента пострадала группа граждан.
В Каспийском море после столкновения тюбинга и трех сапбордов пропал мужчина. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошел накануне в Избербаше.
"На трех сапбордах катались шесть человек. Они столкнулись с движущимся на тросе надувным тюбингом. Сотрудники МЧС России и местные спасатели вытащили из воды четырех сапбордистов. Еще один выбрался на берег сам"
– пресс-служба ведомства
Всех пострадавших отвезли в больницу. В настоящее время ведутся поиски 47-летнего мужчины.
Как отмечается, отдыхающие на тюбинге избежали травм.