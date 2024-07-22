Владелец сгоревшей квест-комнаты в Махачкале задержан

Расследование уголовного дела по факту трагедии, когда возгорание в квест-комнате в Дагестане стало причиной гибели двух девушек, продолжается: задержан еще один подозреваемый, это владелец заведения.

Мужчину, владеющего квест-комнатой, где в ночь с 21 на 22 июля произошел смертельный пожар, задержали в Дагестане, рассказали в республиканском СУ СКР.

Задержанного подозревают в том, что он оказывал опасные для клиентов услуги. С ним провели допрос.

Кроме того, в скором времени для владельца заведения выберут меру пресечения. Следствие будет просить о заключении его под стражу.

Пожар в квесте в Махачкале

Квест-комната в столице Дагестана загорелась в ночь с 21 на 22 июля, когда там проходил очередной квест. Как признался аниматор, у него в руках загорелась перчатка, он отбросил ее и попал в емкость с бензином. В момент ЧП в комнате были две пары. Обе девушки погибли, один из мужчин получил ожоги. Аниматор-виновник и его коллега не пострадали. Сейчас они находятся под арестом.