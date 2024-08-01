Путин установил лимит сим-карт для абонента

Владимир Путина подписал закон, ограничивающий количество сим-карт для одного абонента. Россияне могут оформить не более 20 модулей, иностранцы – не более 10.

В России окончательно утвердили закон об ужесточении оборота сим-карт для одного абонента. Документ подписал Владимир Путин, он размещен на сайте правовых актов.

Россияне смогут оформить не более 20 таких модулей, а граждане других государств – не более 10. Число номеров, оформленных на одного человека, можно увидеть на Госуслугах.

Ранее в сопроводительных материалах говорилось, что меры направлены на предотвращение противоправных действий со стороны абонентов при получении услуг связи и защиту граждан от различного рода предступлений.

Кроме того, закон обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в социальных сетях, у которых подписчиков больше 10 тыс пользователей, передавать о себе данные в Роскомнадзор.

В случае отказа от процедуры такие владельцы будут подвергнуты ограничениям в виде запрета на размещение рекламы и запрета на репост таких каналов.