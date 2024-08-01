Вестник Кавказа

Грузинский вольник вышел в финал Олимпиады

Гено Петриашвили
© Фото: сайт Международной федерации борьбы
В финал ОИ-2024 по вольной борьбе среди тяжеловесов вышел представитель Грузии Гено Петриашвили. В 1/2 финала он победил азербайджанского борца.

Гено Петриашвили из Грузии вышел в финал Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 125 кг.

В полуфинале он победил Георгия Мешвилдишвили, выступающего за Азербайджан.

Соперником Петриашвили в финале будет Амир Хоссейн Заре из Ирана, одолевший представителя Турции Таху Акгюля.

Георгий Мешвилдишвили и Таха Акгюль примут участие в поединках за "бронзу". Имена их соперников станут известны позднее.

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