Вестник Кавказа

Борцы из Азербайджана и Грузии сразятся за выход в финал Олимпиады

Гено Петриашвили
© Фото: соцсети Гено Петриашвили
В полуфинале Олимпиады по вольной борьбе встретятся представители Азербайджана и Грузии. Поединок состоится в пятницу вечером.

Борец Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан) вышел в 1/2 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.

В четвертьфинальной схватке он был сильнее Лхагвагэрэла Мунхтура из Монголии.

Соперником Мешвилдишвили по полуфиналу будет Гено Петриашвили (Грузия), победивший Роберта Барана из Польши.

Ориентировочно поединок Мешвилдишвили – Петриашвили начнется в 20:45 по бакинскому и тбилисскому времени (19:45 мск).

Во втором полуфинале встретятся Амир Хоссейн Заре (Иран) и Таха Акгюль.

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