Борцы из Азербайджана и Грузии сразятся за выход в финал Олимпиады

В полуфинале Олимпиады по вольной борьбе встретятся представители Азербайджана и Грузии. Поединок состоится в пятницу вечером.
Борец Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан) вышел в 1/2 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.
В четвертьфинальной схватке он был сильнее Лхагвагэрэла Мунхтура из Монголии.
Соперником Мешвилдишвили по полуфиналу будет Гено Петриашвили (Грузия), победивший Роберта Барана из Польши.
Ориентировочно поединок Мешвилдишвили – Петриашвили начнется в 20:45 по бакинскому и тбилисскому времени (19:45 мск).
Во втором полуфинале встретятся Амир Хоссейн Заре (Иран) и Таха Акгюль.