Вестник Кавказа

В гибели баобабов Иванишвили обвинили оппозицию

В гибели баобабов Иванишвили обвинили оппозицию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дендрологическом паре в Шекветили, открытом по инициативе Иванишвили, погибли несколько кенийских баобабов, завезенных туда миллиардером. Руководство парка винит оппозицию – «Единое национальное движение».

Восемь уникальных кенийских баобабов засохли в Грузии. Их когда-то закупил в Африке основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, рассказали в Дендрологическом парке Шекветили.

В качестве причины трагедии специалисты выдвигают неправильную транспортировку. Их около двух лет держали в клетках для перевозки, после того как они были выкорчеваны из грунта.

Руководство парка считает виновниками оппозицию – партию «Единое национальное движение», основанную Саакашвили. По их мнению, перевозка деревьев задержалась из-за того, что те распространяли заведомо ложную информацию, звонили высокопоставленным лицам Кении и даже самому президенту республики.

«Из-за всего этого исполнителям проекта неоднократно приходилось брать одни и те же заключения, фитосанитарные справки, разрешения различных ведомств и т. д. Драгоценное время было потеряно в нескончаемом бюрократическом водовороте»

- Дендрологический парк Шекветили

В итоге, баобабы все-таки доехали до Грузии, однако драгоценное время было потеряно.

Руководство парка добавило, что другие экзотические деревья, привезенные в Грузию без опозданий, растут без всяких проблем.

Дендрологический парк в населенном пункте Шекветили около побережья Черного моря был создан по инициативе Иванишвили четыре года назад. Вход туда для всех желающих бесплатный.

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