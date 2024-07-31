Вестник Кавказа

Пляжи в Геленджике просеют от мусора

Пляжи в Геленджике просеют от мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые машины для уборки пляжей закупили в Геленджике. Аппарат способен извлекать из песка мелкий мусор на глубину до 10 см.

Пляжные территории Геленджика станут значительно чище - город закупил новую технику для уборки.

Автомобиль под названием «Пескарь» просеивает верхний слой песка и призван избавить пляжи от такого небольшого мусора, как окурки, осколки, крышки. Машина может очищать до 10 см верхнего слоя песка.

«Машина легко управляется одним человеком и за час работы убирает до 2 тыс кв м»

– пресс-служба администрации города

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