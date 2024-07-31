Пляжи в Геленджике просеют от мусора

Новые машины для уборки пляжей закупили в Геленджике. Аппарат способен извлекать из песка мелкий мусор на глубину до 10 см.
Пляжные территории Геленджика станут значительно чище - город закупил новую технику для уборки.
Автомобиль под названием «Пескарь» просеивает верхний слой песка и призван избавить пляжи от такого небольшого мусора, как окурки, осколки, крышки. Машина может очищать до 10 см верхнего слоя песка.
«Машина легко управляется одним человеком и за час работы убирает до 2 тыс кв м»
– пресс-служба администрации города