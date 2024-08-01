Крымская Алушта и 10 сел остались без света

На энергоснабжающих сетях Крыма сегодня вечером снова случилась авария, которая оставила без электричества Алушту и 10 соседних сел: ожидается, что специалисты восстановят электроснабжение в течение ближайших трех часов.

Часть населенных пунктов южного берега Крыма, включая город-курорт Алушту, сегодня вечером остались без света – на сетях снова произошла авария, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городском округе Алушта: селах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, поселке городского типа Партенит, селах Малый Маяк, Пушкино, поселке Чайка, селе Лазурное, городе Алушта, селе Виноградное"

- Владимир Воронкин

Сейчас в регионе обесточены 54 трансформаторные подстанции, аварийные бригады "Крымэнерго" уже работают на месте, обещая завершить работы в течение трех часов, добавил первый замминистра.