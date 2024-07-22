Вестник Кавказа

Часть жителей Симферополя остаются без света

Часть жителей Симферополя остаются без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технологическое нарушение, допущенное энергетиками в крымских энергоснтях, частично оставило без электроэнергии Симферополь, Судак и три поселка на востоке Крыма, пока подачу электроэнергии восстановили только в Судаке.

Часть жителей столицы Крыма Симферополя, а также курортного Судака и трех поселков на востоке полуострова сегодня остались без электроэнергии из-за технологического нарушения в энергосетях, сообщил в Telegram-канале врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в: г. Симферополь - обесточены 13 трансформаторных подстанций, 1 512 точек поставок, 2 211 человек; г. Судак, с. Солнечная долина, с. Дачное, с. Лесное - обесточены 26 трансформаторных подстанций, 832 точки поставок, 2 198 человек"

- Владимир Воронкин

В места отключения электричества были немедленно отправлены аварийные бригады – быстрее других удалось восстановить электроснабжение Судака, жителям города уже дали свет.

Линии электропередач в Симферополь и поселки на востоке полуострова пока проверяются, на них ведутся ремонтные работы, добавил врио министра.

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