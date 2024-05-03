Более 3,5 млрд рублей незаконно вывели за рубеж в Карачаево-Черкесии

Дело о незаконном выводе денежных средств за границу на счета нерезидентов расследуют в КЧР, рассказали в МВД России. В общей сложности под предлогом торговых операций было выведено более 3,5 млрд рублей.

Три человека занимались махинациями в Карачаево-Черкесии, выводя за рубеж крупные суммы денег, которые получали компании-нерезиденты, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном"

– представитель полиции

По ее словам, за эти четыре года преступники подписали контракты с компаниями, которые базировались в общей сложности в семи странах. Согласно документам, россияне покупали у них пряжу, а также ткацкое и швейное оборудования. За эти товары фигуранты перевели свыше 5 млрд рублей.

Однако в итоге в Россию оказался поставлен товар лишь на порядка 1,5 млрд рублей. Остальные деньги в РФ не вернулись.

Дело расследуется по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса – об уклонении от репатриации денег и переводе денег нерезидентам по подложным документам.

Двое из возможных виновников дали подписку о невыезде. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск.

Полиция выясняет, к чему еще могли быть причастны задержанные, а также личности соучастников.