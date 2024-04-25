В Ингушетии расследуют махинации очередного главбуха

Главного бухгалтера одной из госорганизаций в Ингушетии заподозрили в махинациях с платежами и выплатами – оформив в структуру своих многочисленных родственников, он перечислял им деньги и зарплаты больше чем на 40 млн рублей.

В одной из бюджетных организаций в Ингушетии снова работают следователи – правоохранители подозревают ее главного бухгалтера в кумовстве и мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как полагает следствие, в течение 2020 года он под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги переводил деньги на счета "левых" предприятий, оформленных на подставных лиц, передает "Интерфакс".

"Всего за этот период незаконно было перечислено свыше 36 млн 270 тыс рублей"

- МВД Ингушетии

Еще одной статьей незаконного "дохода" главбуха стало кумовство – следствие выяснило, что в штате организации состояли его знакомые и родственники, которые там ни дня не работали, однако были включены в зарплатные ведомости и получали другие выплаты, которые принесли фактически не осуществлявших трудовую деятельность в бюджетном учреждении, в реестры на зачисление заработной платы и иных выплат, что принесло предприимчивому "воротиле" еще более 5 млн 470 тыс рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ неправомерный оборот средств платежей, ведется расследование.