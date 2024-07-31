Президент Грузии обвинила правительство в предательстве

Саломе Зурабишвили сравнила разрыв связей с Соединенными Штатами с предательством. Она отметила, что вина за это лежит на правящей партии.

Президент Грузии прокомментировала на своих страницах в социальных сетях приостановку Соединенными Штатами финансирования лаборатории Лугара. Саломе Зурабишвили отметила, что это стало следствием предательства правительства республики.

"В то время, когда демографический показатель страны упал до катастрофической отметки, когда сотни тысяч человек покидают страну, разрыв столь важных связей с Америкой является прямым предательством"

– глава государства

Она напомнила, что в тяжелые времена американская сторона бесплатно присылала Грузии медикаменты, вакцины и различное медицинское оборудование, что позволяло многим жителям республики успешно бороться с гепатитом C, СПИДом, свиным гриппом и COVID-19.