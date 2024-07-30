Спикер парламента Грузии обвинил президента в нарушении Конституции

Спикер парламента Грузии заявил, что президент республики нарушает своими действиями Конституцию.
"То, что делает госпожа Саломе (Зурабишвили – прим. ред.), снова противоречит Конституции. Она принимает непосредственное участие в предвыборной агитации, что является нарушением Конституции, хотя для нее это не является чем-то необычным"
– Шалва Папуашвили
Он напомнил, что само по себе участие президента в предвыборной агитации и кампании – это нарушение Конституции.
"Это прямо показывает, что на этой должности у нас находится человек, который не признает государство"
– председатель парламента
Ранее президент Грузии сообщила о своей готовности поучаствовать в дебатах с основателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили. По словам Саломе Зурабишвили, он обязан ответить перед общественностью на ряд важных вопросов.