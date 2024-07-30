Спикер парламента Грузии обвинил президента в нарушении Конституции

Власти Грузии недовольны действиями президента республики. По словам спикера парламента, действия главы государства противоречат Конституции.

Спикер парламента Грузии заявил, что президент республики нарушает своими действиями Конституцию.

"То, что делает госпожа Саломе (Зурабишвили – прим. ред.), снова противоречит Конституции. Она принимает непосредственное участие в предвыборной агитации, что является нарушением Конституции, хотя для нее это не является чем-то необычным"

– Шалва Папуашвили

Он напомнил, что само по себе участие президента в предвыборной агитации и кампании – это нарушение Конституции.

"Это прямо показывает, что на этой должности у нас находится человек, который не признает государство"

– председатель парламента

Ранее президент Грузии сообщила о своей готовности поучаствовать в дебатах с основателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили. По словам Саломе Зурабишвили, он обязан ответить перед общественностью на ряд важных вопросов.