Вестник Кавказа

Спикер парламента призвал президента Грузии уйти в отставку

Шалва Папуашвили
© Фото: соцсети Шалвы Папуашвили
Председатель грузинского парламента считает, что президент республики должна уйти в отставку. Он напомнил, что глава государства избежала импичмента лишь благодаря ЕНД.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна подать в отставку. Об этом заявил 30 июля глава парламента республики.

"Обращение в Конституционный суд со стороны Саломе Зурабишвили означает, что она признает его легитимность, и если у нее есть политическая добросовестность, она должна уйти в отставку"

– Шалва Папуашвили

Он напомнил, что Зурабишвили удалось избежать импичмента благодаря "Единому национальному движению".

"Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло ЕНД"

– председатель парламента

Он подчеркнул, что теперь стало понятно, для чего Зурабишвили нужна была "Нацдвижению" на этой должности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1715 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Грузии предрек провал иску Зурабишвили

Премьер Грузии предрек провал иску Зурабишвили

Иск президента по закону об иноагентах поступил в КС Грузии

Иск президента по закону об иноагентах поступил в КС Грузии

Президент Грузии просит Конституционный суд отменить закон об иноагентах

Президент Грузии просит Конституционный суд отменить закон об иноагентах

Зурабишвили помиловала почти 15 осужденных

Зурабишвили помиловала почти 15 осужденных

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы