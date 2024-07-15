Спикер парламента призвал президента Грузии уйти в отставку

Председатель грузинского парламента считает, что президент республики должна уйти в отставку. Он напомнил, что глава государства избежала импичмента лишь благодаря ЕНД.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна подать в отставку. Об этом заявил 30 июля глава парламента республики.
"Обращение в Конституционный суд со стороны Саломе Зурабишвили означает, что она признает его легитимность, и если у нее есть политическая добросовестность, она должна уйти в отставку"
– Шалва Папуашвили
Он напомнил, что Зурабишвили удалось избежать импичмента благодаря "Единому национальному движению".
"Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло ЕНД"
– председатель парламента
Он подчеркнул, что теперь стало понятно, для чего Зурабишвили нужна была "Нацдвижению" на этой должности.