Вестник Кавказа

"Армянские авиалинии" соединили Ереван и Казань

"Армянские авиалинии" соединили Ереван и Казань
© Фото: соцсети “Армянских авиалиний“
Армянская авиакомпания запускает рейсы из столицы республики в Казань. С прошлого месяца самолеты авиаперевозчика начали летать в Уфу.

Самолеты авиакомпании "Армянские авиалинии" приступили к выполнению полетов по направлению ЕреванКазань. Об этом рассказали в аэропорту Звартноц, который находится в столице Армении.

"Авиакомпания "Армянские авиалинии" с 9 августа начинают рейсы по маршруту Ереван - Казань - Ереван" – пресс-служба воздушной гавани

Рейсы будут осуществляться каждую пятницу. Время в пути составит чуть менее 3 часов.

Напомним, ровно месяц назад авиакомпания запустила рейс Ереван – Уфа.

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