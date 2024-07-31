Мехрибан Алиева поздравила Хасрата Джафарова с бронзой ОИ

Поздравление по случаю завоевания бронзы ОИ азербайджанским борцом опубликовала первый вице-президент страны. «От всей души поздравляю нашего спортсмена», - написала Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в соцсетях поздравление в связи с завоеванием Хасратом Джафаровым бронзы на Летних Олимпийских играх в Париже.

"Ура! Наша очередная победа! Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль! От всей души поздравляю нашего спортсмена! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, накануне азербайджанский борец Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль Олимпиада по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.