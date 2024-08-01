В Тбилиси заявили, что свобода слова в Грузии защищена на высоком уровне. Ситуация в стране в этом отношении изменилась кардинально.

ЗАГ: Каладзе: на первом месте в Грузии находятся люди и права человека

В Тбилиси заявили, что свобода слова в Грузии защищена на высоком уровне. Ситуация в стране в этом отношении изменилась кардинально.

Тбилисский мэр Каха Каладзе отметил кардинальные изменения в отношении свободы слова в Грузии. Он поприветствовал организации, видящие прогресс страны в этом направлении.

Глава города отметил, что грузинское руководство сохранит данное отношение и в будущем, поскольку у него кардинально другой почерк.

Каладзе подчеркнул, что у властей страны на первом месте находятся люди и права человека. При этом мэр добавил, что у кого-то может быть иное мнение на этот счет.

Он заявил, что Грузия защищает свободу слова и выражения мнений на самом высоком уровне.

Ранее международный рейтинг свободы от физического насилия со стороны власти улучшил положение Грузии и поставил ей 90,3% из 100%. Страна расположилась на 3-й строчке по показателю 11-летнего прогресса свободы от насилия.

Отмечается, что Грузия в 2023 году в рейтинге опередила такие страны как Великобритания, Турция, Польша, Израиль, США и Северная Македония.