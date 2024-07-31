Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" не допустила бы войны 2008 года - Папуашвили

"Грузинская мечта" не допустила бы войны 2008 года - Папуашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Папуашвили выступил с заявлением, что "Грузинская мечта" не довела бы ситуацию до войны, как это сделала партия Саакашвили "Единое национальное движение" летом 2008 года. Он поддерживает Кобахидзе и правящую партию в том, что необходимо начать расследование событий тех лет.

Трагичных событий в августе 2008 года могло и не быть, если бы у власти находилась партия "Грузинская мечта", а не "Единое национальное движение" во главе с Михаилом Саакашвили, рассказал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Если бы "Национальное движение" было у власти в 2022 году, то повторился бы 2008 год, и наоборот, если бы вместо "Национального движения" в 2008 году у власти была такая патриотическая власть, как "Грузинская мечта", войны бы не было, не было бы более 400 погибших солдат и мирных жителей"

- Шалва Папуашвили

Он также считает, что для укрепления длительного мира необходима правовая оценка событий 16-летней давности. Необходимо провести расследование государственной измены, из-за которой Грузия потеряла более 120 сел, сотни мирных жителей и военных, а также получила почти 2 тыс человек раненными.

Ранее с требованием провести расследование действий, совершенных Михаилом Саакашвили и его партией "Единое Национальное движение" выступили представители "Грузинской мечты" и премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Правящая партия назвала их "вероломным преступлением".

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