Комплекс отдыха с бассейном откроется в Дагестане не реке Чирагчай

В Дагестане на берегу реки Чирагчай строится новый крупный туристический комплекс. Объект будет включать гостиницу и глэмпинги, бани и бассейн, конюшни и форелевое хозяйство.

В Агульском районе Дагестана ведется строительство туристического комплекса Аккада, он расположится на берегу реки Чирагчай.

В правительстве Дагестана уточнили, что новый туркомплекс поможет в развитии агротуризма в республике.

Строительством занимается ООО "Исход", муниципальная земля была получена в аренду. Инвестор уже вложил в проект порядка 200 млн рублей. Объект запущен в техническом режиме и включает места размещения - гостиницу, отдельные коттеджи, горный глэмпинг, банный комплекс и бассейн, ресторан, а также объекты агротуризма.

"Здесь построена большая конюшня, собственная молочная ферма. В планах инвестора на будущий год - собственный зимний сад, форелевое хозяйство, зерновая мельница, а также обустройство терренкуров"

– правительство Дагестана