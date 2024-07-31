Комплекс отдыха с бассейном откроется в Дагестане не реке Чирагчай

В Агульском районе Дагестана ведется строительство туристического комплекса Аккада, он расположится на берегу реки Чирагчай.
В правительстве Дагестана уточнили, что новый туркомплекс поможет в развитии агротуризма в республике.
Строительством занимается ООО "Исход", муниципальная земля была получена в аренду. Инвестор уже вложил в проект порядка 200 млн рублей. Объект запущен в техническом режиме и включает места размещения - гостиницу, отдельные коттеджи, горный глэмпинг, банный комплекс и бассейн, ресторан, а также объекты агротуризма.
"Здесь построена большая конюшня, собственная молочная ферма. В планах инвестора на будущий год - собственный зимний сад, форелевое хозяйство, зерновая мельница, а также обустройство терренкуров"
– правительство Дагестана