Вестник Кавказа

Границы сотен населенных пунктов Дагестана внесены в реестр недвижимости

Границы сотен населенных пунктов Дагестана внесены в реестр недвижимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане внесли в реестр более 600 границ населенных пунктов. До начала года планируется внести в реестр еще 66 границ. 10 районов завершили работу.

Дагестанский вице-премьер Заур Эминов заявил о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 660 границ населенных пунктов республики.

Он отметил, что до 1 октября 2024 года планируется внести еще 66 границ населенных пунктов республики. Эминов подчеркнул, что 10 районов Дагестана уже полностью выполнили работу.

Стоит добавить, что Дагестан является одним из пилотных регионов, где реализуется государственная программа "Национальная система пространственных данных".

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