Топливная ассоциация создана в Дагестане

В Дагестане заработала топливная ассоциация. Цель ее деятельности – сделать рынок горюче-смазочных материалов в регионе более прозрачным.

Дагестан продолжает развивать свою топливно-энергетическую отрасль. Одним из ключевых событий стало создание топливной ассоциации, задачей которой стало сделать рынок горюче-смазочных материалов в регионе более прозрачным и конкурентоспособным.

«В Дагестане по поручению главы республики создана топливная ассоциация для обеспечения безопасности, прозрачности и качества рынка ГСМ. <> По результатам проведенных встреч с предпринимателями в Ассоциацию вошли 27 АЗС и АГЗС. Работа в этом направлении продолжается во взаимодействии с муниципалитетами»

– пресс-служба руководителя региона

Также отмечается, что создание топливной ассоциации в Дагестане направлено на борьбу с нечестными схемами и устранение теневых сделок в сфере торговли горючими материалами. Путем внедрения стандартов и правил, а также контроля со стороны органов ассоциации, цены на топливо и смазочные материалы станут более прогнозируемыми и справедливыми для всех участников рынка.

Еще одним преимуществом создания топливной ассоциации в Дагестане станет повышение качества предоставляемой продукции и обслуживания, добавили в пресс-службе главы республики.