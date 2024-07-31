Вестник Кавказа

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили на шахматном столе на турнире в Дагестане шарики ртути. Стол и помещение прошли демеркуризацию. Соревнования продолжатся. Участница, намеренно разлившая ртуть, отстранена.

На чемпионате Дагестана по классическим шахматам одна из участниц облила стол соперницы ртутью, выяснили в Роспотребнадзоре.

"К нам поступила информация от МВД о том, что одна из участниц чемпионата по шахматам обработала неизвестным веществом, предположительно ртутью, стол своей соперницы, после чего ей стало плохо"

– региональное управление Роспотребнадзора

Отметим, что отравить чемпионку Европы Умайганат Османову решилась чемпионка СКФО Амина Абакарова, видео, доказывающее ее неспортивное поведение, попало в сеть.

"Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели измерения рядом со столом и обнаружили отклонения от гигиенических нормативов. На столе были обнаружены шарики ртути"

– ведомство

Специалистами была проведена демеркуризация - как стола, так и всего помещения. После обработки концентрация паров ртути в помещении нормализовалась, соревнования будут продолжены.

Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация, сейчас она временно отстранена Федерацией шахмат России.

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