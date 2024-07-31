Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

На чемпионате Дагестана по классическим шахматам одна из участниц облила стол соперницы ртутью, выяснили в Роспотребнадзоре.
"К нам поступила информация от МВД о том, что одна из участниц чемпионата по шахматам обработала неизвестным веществом, предположительно ртутью, стол своей соперницы, после чего ей стало плохо"
– региональное управление Роспотребнадзора
Отметим, что отравить чемпионку Европы Умайганат Османову решилась чемпионка СКФО Амина Абакарова, видео, доказывающее ее неспортивное поведение, попало в сеть.
"Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели измерения рядом со столом и обнаружили отклонения от гигиенических нормативов. На столе были обнаружены шарики ртути"
– ведомство
Специалистами была проведена демеркуризация - как стола, так и всего помещения. После обработки концентрация паров ртути в помещении нормализовалась, соревнования будут продолжены.
Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация, сейчас она временно отстранена Федерацией шахмат России.