Вестник Кавказа

Более 10 улиц остались без света по неизвестной причине в Анапе

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У жителей более 10 улиц в Анапе пропал свет. Точная причина отключения электричества пока неизвестна.

В Анапе остались без энергоснабжения жители домов на 12 улицах. Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 августа муниципальным центром управления города.

"Частично в городе наблюдается отключение электроэнергии. Аварийное отключение связано с падением нагрузки на АП 7 и 22 трансформаторных подстанциях"

– пресс-служба МЦУ

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину отключения. Время восстановления электричества пока не сообщается.

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