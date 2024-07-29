Жители 50 многоэтажек лишились горячей воды в Анапе

На Кубани продолжают выходить из строя линии подачи воды. В этот раз в около полусотни многоэтажных домах в Анапе перестала течь горячая вода из-под крана вследствие аварии.

Около полусотни многоэтажных домов Анапы остались без подачи горячей воды, рассказали в администрации города.

«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на магистральной тепловой сети. Прогнозное время окончания работ 12:00 мск. По окончанию работ будет сообщено дополнительно»

- администрация Анапы

В Краснодарском крае продолжает стоять жаркая погода, из-за которой линии водоснабжения и подачи электричества перегреваются и выходят из строя. Накануне жители столицы региона лишись света – более 10 улиц в Прикубанском округе стали жертвами аварии на электроподстанции.