Вестник Кавказа

Жители 50 многоэтажек лишились горячей воды в Анапе

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани продолжают выходить из строя линии подачи воды. В этот раз в около полусотни многоэтажных домах в Анапе перестала течь горячая вода из-под крана вследствие аварии.

Около полусотни многоэтажных домов Анапы остались без подачи горячей воды, рассказали в администрации города.

«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на магистральной тепловой сети. Прогнозное время окончания работ 12:00 мск. По окончанию работ будет сообщено дополнительно»

- администрация Анапы

В Краснодарском крае продолжает стоять жаркая погода, из-за которой линии водоснабжения и подачи электричества перегреваются и выходят из строя. Накануне жители столицы региона лишись света – более 10 улиц в Прикубанском округе стали жертвами аварии на электроподстанции.

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