Авария в Краснодаре: свет пропал для 10 улиц

Десять улиц в кубанской столице остались без света. Это произошло из-за аварии на электроподстанции. Ведутся восстановительные работы.

В столице Краснодарского края произошла авария на электросетях, в результате чего более десяти улиц остались без подачи электричества. Инцидент случился в Прикубанском округе.

«Обесточенными оказались, в частности, улицы Гагарина, Красных партизан, Передерия, Энгельса, Бабушкина, Брюсова, Воровского, Карла Маркса, Тургенева, Рылеева, Кропоткина проезд, Луговой проезд, Энгельса проезд и другие»

– ЕДДС города

Отметим, что причины аварии на электросетях в городе могут быть разнообразными: от естественных факторов, таких как природные катаклизмы, до человеческого фактора, например, недостаточного обслуживания инфраструктуры. Независимо от причины, важно быстро и эффективно реагировать на аварийные ситуации, чтобы минимизировать их последствия, поэтому на месте уже ведутся восстановительные работы.