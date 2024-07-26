Краснодар обесточен на 20 улиц

В Краснодаре произошла чрезвычайная ситуация – из-за аварии на электрических сетях жители более чем 20 улиц остались без света.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Причина отключения - в результате повреждения на линии 6-10 кВ. Обесточенными оказались более 20 улиц города. В их числе Красина, Кубанонабережная, Пушкина, Советская, Оранжерейная, Станкостроительная, Южная, Песчаная, Затонная, Индустриальная, Речная и другие»
– Единая дежурно-диспетчерская служба города
Уточняется, что на месте аварии работу специализированная аварийная бригада. Энергетики и электрики приступили к оценке ситуации и поиску причины, вызвавшей отключение электроснабжения.
Время восстановления подачи пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Краснодару вводились веерные отключения света. Это было связано с пришедшей на Юг России аномальной жарой.