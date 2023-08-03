Град побил самолеты Air Astana – возможные задержки рейсов

Казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила о вероятности задержек рейсов. Причина ЧП – сильный град, который повредил самолеты. Ремонт планируется завершить в течение нескольких дней.

Самолеты Air Astana в ближайшее время могут вылетать с задержками, предупредили в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик уточнил, что сбой в расписание может произойти сегодня.

В авиакомпании пояснили, что ЧП связано с ураганом и мощным градом, которые пронеслись по Астане накануне. Выпавший град повредил в общей сложности 4 самолета.

"Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней"

– Air Astana

Пока проблема не будет решена, в компании попросили пассажиров узнавать статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать на сайте перевозчика.