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Рекордный град прошелся по Краснодарскому краю

Рекордный град прошелся по Краснодарскому краю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Днем град накрыл Краснодар, а вечером - Апшеронский район. Местами градины были огромного размера - с теннисный мяч.

Сегодня по Краснодарскому краю ударил небывалый град, некоторые льдины достигали размера теннисного мяча. Град прошел местами в городе Краснодаре и в Апшеронском районе.

Сначала стихия нагрянула в краевую столицу, а точнее - в район улицы Кирилла Россинского. Там град прошел в четверг днем. Размер ледяных горошин варьировался от горошины до перепелиного яйца.

Вечером градом побило Апшеронский район. Здесь град оказался значительно крупнее, от перепелиного яйца до мячика для тенниса. Ледяной обстрел приняли на себя село Черниговское, поселки Новые Поляны и Мемзай. Град сыпался в течение получаса и нанес ущерб - помял автомобили, наделал дыр в крышах хозпостроек.

Штормовое предупреждение в регионе действует до полуночи.

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