В Сочи закрыли 14 пляжей

Опубликовано: 14:33, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проверка, проведенная в курортном Сочи Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России, прокатилась по пляжам города не хуже шторма: проверку безопасности не прошли 14 пляжей курорта, городские власти запретили купаться на них.

Целый ряд излюбленных пляжей туристов на черноморском побережье Сочи не прошел проверку безопасности Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС региона, купаться на них запретили городские власти.

"Это те пляжи, которые не были разыграны на торгах. В связи с обеспечением безопасности на них выставлены запреты на купание"

- администрация города-курорта

Дело в том, что спасатели не только проверяют маломерные суда, в их функции входит и проверка укомплектованности пляжей спасательными и медицинскими постами, технического состояния мостков и вышек, наличия буйков, солнцезащитных зонтов, кабинок для переодевания, скамеек и прочего необходимого инвентаря, а вот с этим на некоторых пляжах оказалось совсем плохо, передает портал Юга.ру.

В немилость спасателей попали некоторые пляжи Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского районов города, полный их перечень выложен в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) Сочи.

Также в МЦУ сообщили, что купаться на этих пляжах не рекомендуется, поскольку они таят в себе много опасностей.

"Отсутствие спасательных постов, буйков, нерасчищенное дно, мусор вдоль прибрежной зоны пляжа и т.д. – все это не только способно омрачить отдых, но и привести к его трагическим последствиям"

- МЦУ Сочи

Напомним, во всех районах города-курорта сейчас работают 170 безопасных городских пляжей.