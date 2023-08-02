Пляжи Стамбула открылись для отдыхающих

Опубликовано: 11:28, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие спецслужбы завершили поиски боеприпасов в прибрежной полосе пляжей турецкого курорта Шиле на черноморском побережье Стамбула, власти города приняли решение открыть все пляжи, кроме Софулара, где и были обнаружены снаряды.

Власти Стамбула приняли решение открыть для посетителей почти все пляжи курорта Шиле – закрытым остается лишь один из них, Софулар – именно в его прибрежной зоне и были найдены смертельно опасные находки, сообщили в полиции.

"Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар, обнаруженные снаряды будут ликвидированы сегодня"

- полиция Шиле

Правоохранители не сообщили точное число собранных боеприпасов, ранее власти заявляли как минимум о 28 найденных боевых снарядах, каким образом они оказались в прибрежной зоне пляжа, тоже не сообщалось.