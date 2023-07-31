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Пляж стамбульского курорта оказался нашпигован минами

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
При обследовании дна на одном из известных пляжей Стамбула турецкие водолазы обнаружили десятки мин, поставленных здесь непонятно кем. Сейчас пляж курорта Шиле оцеплен, купание на нем запрещено, работа по поиску боеприпасов продолжается.

Стамбульский курорт Шиле оказался в прямом смысле слова взрывоопасным для отдыхающих – дно его черноморского пляжа Софулар оказалось буквально нашпиговано минами. Пляж мгновенно оцепили и закрыли, передает турецкий телеканал NTV.

Откуда поступил тревожный сигнал, телеканал не сообщает – известно лишь, что водолазы, которые начали обследовать дно пляжа, обнаружили не менее 28 боеприпасов. Восемь мин с особыми мерами предосторожности были доставлены на берег, они будут уничтожены завтра, цитирует телеканал заявление властей провинции Стамбул.

Как такое количество мин оказалось в прибрежной зоне пляжа мегаполиса, а также тип и принадлежность обнаруженных боеприпасов не сообщается. Работа по поиску мин на дне пляжной территории продолжается.

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