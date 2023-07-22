В Шуше показали успехи Азербайджана по разминированию территорий

В Шуше на полях первого Глобального медиа-форума проводится выставка достижений азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA).
Агентство Азербайджана по разминированию с момента окончания Второй Карабахской войны занимается очисткой освобожденных территорий от мин и снарядов. Проделана колоссальная работа, еженедельно ANAMA дает отчеты о том, какая площадь очищена, сколько мин и неразорвавшихся снарядов было убрано с территорий.
В экспозицию вошли мины и снаряды, а также оборудование, которое помогает специалистам делать освобожденные территории безопасными.
До конца 2023 года в Азербайджане планируется очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 820 тысяч гектаров земель.
На сегодняшний день Азербайджан остается одной из самых загрязненных минами стран мира. На них продолжают подрываться военными и мирные жители, минная опасность мешают заселению освобожденных городов и сел, мешает восстановлению региона.
Основные усилия по разминированию специалисты прилагают к работам в населенных пунктов, на посевных площадях, вдоль дорог, как автомобильных, так и железных, в районе инфраструктурных объектов.
Выставка, проводимая для гостей глобального форума привлечет внимание мирового сообщества к существующей проблеме.