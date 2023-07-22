Стартовал Шушинский Глобальный медиа-форум

Опубликовано: 10:40, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан отмечает День национальной печали и открывает в этот день медиа-форум. История независимых СМИ страны неотрывно связана с войной, напомнил Хикмет Гаджиев. Запланирован второй Глобальный медиа-форум в Шуше, мероприятие может стать регулярным.

Второй день Глобального медиа-форума в Шуше стартовал в 10.00. Его открыл помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Начало рабочей части форума приурочено у дню основания национальной печати Азербайджана, это произошло 148 лет назад 22 июля.

Гаджиев в своем выступлении на открытии первой сессии медиафорума рассказал о том, как формировались азербайджанские независимые СМИ.

"После обретения Азербайджаном независимости в 1991 году появились независимые СМИ. У профессиональных журналистов должны быть привилегии. В медиа появились новые тенденции. Ряд вызовов касается и азербайджанских СМИ. Мы чувствуем это и в повседневной жизни"

– Хикмет Гаджиев

Он напомнил, что в те же годы, когда в стране начинали работу независимые СМИ, происходила Карабахская война, журналистика формировалась в условиях войны и информационный блокады. Были журналисты, которые потеряли жизни во время войны. Поэтому, продолжил Гаджиев, для Азербайджана актуальным является вопрос безопасности журналистов, это важно как в военный, так и в постконфликтный период. Он попросил участников мероприятия поделиться опытов в этой сфере.

На форуме в Шуше в эти дни будут обсуждаться угрозы и вызовы, стоящие перед современными медиа.

"Это интеллектуальное мероприятие, и общественно-политические деятели, журналисты собираются вместе, чтобы обсудить будущее медиа"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана сообщил, что планируется второй Шушинский глобальный медиа-форум.

Сегодня в рамках панельных обсуждений участники форума обсудят будущее СМИ, новые инструменты в журналистике в эпоху цифровых технологий, инвестиции в медиа.

Новости мертвы?

Первое обсуждение посвящено вопросу цифровой информации, модератором выступила Мария Рамос.

Прозвучало множество интересных мыслей. Так, журналист из США Дана Волф, которая пять раз удостаивалась премии "Эмми", заметила, что в сфере медиа и СМИ изменения происходит постоянно.

С ней согласился профессор Паоло фон Ширах, в этой сфере постоянно происходят революционные перемены, и сегодня идет процесс отмирания новостей - в том числе и по тому, что у читателя исчезает уверенность в достоверности информации. Сегодня новости часто формируются на чьем-то мнении, а не на событии.

Новости смешиваются с реалити-шоу, добавила Дана Волф, это сужает работу отдела новостей.

Оппонентом американских гостей стал глава CBC Азер Халилов. Он убежден, что новости не мертвы, но важно, чтобы журналисту была интересна его работа, его вовлеченность сказывается на конечном результате, новостях, которые он формирует.

Глава британской компании Forvard Thinking Оливер Мактернан обратил внимание собравшихся на то, что аудитория хочет развлечений, хочет отвлечься, поэтому больше внимания нужно уделять развлекательным новостям. Кроме того, многим по душе пришелся сжатый формат - все большую популярность обретает Tik-tok, эта развлекательная платформа стала конкурентом традиционных онлайн-изданий.

Также собравшиеся уделили внимание все более острому вопросу достоверности новостей, истинности информации. Соцсети, различные приложения, нейросети и ИИ, все больше затрудняют процесс проверки информации, тогда как в сфере новостей правдивость и объективность - основополагающие факторы.