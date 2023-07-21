Ильхам Алиев: Шуша - символ смелости азербайджанского народа

Опубликовано: 15:17, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Ильхам Алиев открыл медиа-форум в Шуше. Он назвал мероприятие знаменательным событием как для республики, так и для Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выступает в Шуше с речью по случаю открытия Глобального медиа-форума.

Он поблагодарил собравшихся за участие в форуме в городе Шуша, по его словам, это мероприятие - знаменательное событие для Азербайджана и для Карабахского региона.

"Шуша – уже официально культурная столица Азербайджана, но в то же время Шуша – это символ нашей победы, а также символ мира. Потому что после того, как была освобождена Шуша, Вторая Карабахская война закончилась. Вы приехали сюда через освобожденные территории. Из аэропорта Физули в Шушу вы приехали по дороге, которая позднее была названа нами "Дорога Победы"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул, что данная дорога открылась благодаря смелости азербайджанских героев, она не существовала раньше - ни во времена СССР, ни в период оккупации. "По этой дороге мы продвигались, освобождая населенные пункты, дошли сюда, до этого города, который также является символом нашей смелости", - отметил он.

"Шуша уже принимала несколько международных событий, включая международный музыкальный фестиваль "Хары Бюль-бюль", поэтические дни, посвященные Вагифу, несколько международных спортивных турниров, а теперь Глобальный медиа форум. Город сохранил свою идентичность, несмотря на то, что его намеренно разрушали в период оккупации"

– Ильхам Алиев

Затем азербайджанский лидер завершил приветственное слово, чтобы участники форума имели больше времени на обсуждение интересующих их тем.