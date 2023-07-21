Опубликовано: 10:30, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше 22 июля стартует Глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Участники мероприятия прибывают в Физули, откуда потом отправятся в Шушу.

Глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" стартует завтра в азербайджанском городе Шуша.

Организаторами данного мероприятия выступит Агентство по развитию медиа Азербайджана.

Всего в нем примут участие свыше 250 гостей и 120 медиа-субъектов из 50 стран. Отмечается, что самолет с участниками форума приземлился в аэропорту Физули.

Участниками станут сотрудники зарубежных и азербайджанских средств массовой информации. Кроме того, участие примут местные эксперты и официальные лица государства.

Форум будет разбит на сессии, на которых будут обсуждаться темы "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие.

Помимо лекций и обсуждения тем, в рамках Глобального форума в Шуше пройдут тренинги и выставки.

Стоит добавить, что Глобальный форум в Шуше пройдет с 22 по 23 июля.