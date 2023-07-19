Баку: дверь в Азербайджан открыта для армянских журналистов

Армянские журналисты, соблюдающие закон АР, смогут приехать в Азербайджан, если у них возникнет такое желание. Соответствующее заявление сделал председатель Совета печати АР Рашад Меджид.
Он напомнил о встречах между представителями азербайджанских и армянских СМИ, которые несколько раз проводились в Тбилиси.
"После освобождения азербайджанских земель от оккупации появились новые условия. В Азербайджане есть свобода СМИ, и для армянских журналистов, которые хотят приехать в Азербайджан в рамках азербайджанского законодательства, дверь открыта"
– Рашад Меджид
Исключение некоторых журналистов из черного списка
Сегодня власти Азербайджана сообщили, что из "черного списка" сотрудников зарубежных СМИ, незаконно посетивших территорию АР, были убраны 58 имен.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что на международных мероприятиях в Азербайджане в работе иностранных делегаций участвуют присутствуют журналисты армянского происхождения.
"Уважение всеми посещающими законов Азербайджана является одним из необходимых факторов. Ожидается, что в ближайшие годы в этом направлении будут предприняты позитивные шаги"
– Айхан Гаджизаде