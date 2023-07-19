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Оппозиция Армении смирилась: будущее Карабаха - в составе Азербайджана

Оппозиция Армении смирилась: будущее Карабаха - в составе Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения признала Карабах в составе Азербайджана и вынуждена с этим считаться, написал в одной из соцсетей депутат от оппозиционной Республиканской партии Армении Тигран Абрамян.

Не важно, какие протестные акции будут генерировать представители фейкового режима сепаратистов в Карабахском экономическом районе Азербайджана, это уже не имеет никакого значения, отметил депутат от оппозиционной Республиканской партии Армении (РПА) Тигран Абрамян.

Абрамян пояснил, что все равно для международных партнеров Армении намного более действительны заявления правящего режима Никола Пашиняна о том, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана,

В то же время, он пообещал националистам-сторонникам оккупации Карабаха, что оппозиция продолжит противостояние официальному правительству, передает NEWS.am․

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