Опубликовано: 15:11, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский депутат заявил, что Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана ради собственной безопасности. Он считает, что армянский народ хочет мира и не допустит нового конфликта в регионе.

Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор", руководитель комиссии по финансово-кредитным вопросам Геворг Папоян заявил, что Еревану было необходимо признать Карабахский экономический район частью Азербайджана ради мира.

По его словам, Армении следует предпринимать шаги, которые принесут стабильность в регион. При этом он отметил, что решение о признании территориальной целостности Азербайджана даст возможность для переговоров между сторонами.

Папоян сообщил, что армянский народ хочет мира, поэтому для этого нужно вести переговоры. Он подчеркнул, что для их ведения нужно прекратить любые провокационные маневры.