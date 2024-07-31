Новый молокозавод запустили под Моздоком

Предприятие по производству молочной и кисломолочной продукции начало работать в станице Луковская Моздокского района в Северной Осетии. Молокозавод запущен сельхозкооперативом "Агро-Юг".
"Проект общей стоимостью более 50 млн рублей реализован при грантовой поддержке министерства сельского хозяйства республики. Земельный участок для реализации инвестиционного проекта предоставлен властями Моздокского района без торгов по указу главы Северной Осетии"
– Минсельхоз республики
В Северной Осетии увеличилось производство молока фермерами, новый завод позволит им реализовывать излишки молока.
В планах предприятия выпуск молока двух видов жирности, кефира, сметаны, творога и осетинского сыра. На начальном этапе завод будет производить около 10 т молочной продукции в сутки, в будущем - до 50 тонн ежесуточно. Продукция будет поставляться в магазины Северной Осетии и соседних кавказских республик, а также в федеральные торговые сети, передает "Интерфакс".